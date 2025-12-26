Trump attacca su Epstein | Io l’unico che lo scaricò poi la minaccia a Natale sui social

La sera di Natale 2025 Donald Trump ha pubblicato un messaggio sul suo social network Truth Social che ha fatto discutere l’America. Il presidente ha utilizzato la festività più sentita per lanciare un attacco contro i democratici, i media e tutti coloro che secondo lui lo avrebbero ingiustamente collegato allo scandalo Jeffrey Epstein, concludendo con una frase inquietante: “Godetevi quello che potrebbe essere il vostro ultimo Buon Natale”. Il post presidenziale inizia con toni sarcastici: “Buon Natale a tutti, compresi i molti loschi figuri che amavano Jeffrey Epstein, gli davano pacchi di soldi, andavano sulla sua isola, partecipavano alle sue feste e pensavano fosse la persona più grandiosa sulla terra, solo per abbandonarlo come un cane quando le cose si sono fatte troppo scottanti”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

