Roma, 26 dicembre 2025 – Il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti hanno condotto stasera un “attacco potente e letale contro elementi dell'Isis nella Nigeria nordoccidentale”. spiegando che il Pentagono "ha eseguito numerosi attacchi perfetti. Sotto la mia guida, il nostro Paese non permetterà al terrorismo islamico radicale di prosperare". ha speigato il tycoon "Che Dio benedica il nostro esercito e Buon Natale a tutti, compresi i terroristi morti, che saranno molti di più se il loro massacro di cristiani continuerà". "Stasera, sotto la mia direzione come Comandante in Capo - il messaggio completo di Trump - gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco potente e letale contro la feccia terroristica dell'Isis nel nord-ovest della Nigeria, che ha preso di mira e ucciso brutalmente, principalmente cristiani innocenti, a livelli mai visti da molti anni, e persino secoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump attacca i terroristi dell’Isis in Nigeria: “Li avevo avvisati che avrebbero pagato l’inferno”

Leggi anche: Hegsteh:Nigeria, uccisi terroristi Isis

Leggi anche: Trump:potente raid anti-Isis in Nigeria

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Trump lancia “potente attacco” contro i terroristi dell’Isis in Nigeria: “Li avevo avvisati che avrebbero pagato l’inferno” - Il presidente Usa ha rivendicato l’azione sul suo social Truth: “Avevo già avvertito questi terroristi che se non avessero fermato il massacro dei cristiani avrebbero pagato l'inferno” ... quotidiano.net