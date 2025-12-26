Trump attacca i terroristi dell' Isis in Nigeria la notte di Natale | Numerosi raid perfetti puniti per aver ucciso cristiani innocenti

Trump: bombardati i terroristi dell’Isis in Nigeria - Il giorno di Natale gli Stati Uniti hanno bombardato postazioni Isis in Nigeria. milanofinanza.it

Trump lancia “potente attacco” contro i terroristi dell’Isis in Nigeria: “Li avevo avvisati che avrebbero pagato l’inferno” - Il presidente Usa ha rivendicato l’azione sul suo social Truth: “Avevo già avvertito questi terroristi che se non avessero fermato il massacro dei cristiani avrebbero pagato l'inferno” ... msn.com

Trump augura Buon Natale anche alla "feccia della sinistra radicale" e attacca i democratici: "Stanno distruggendo il Paese, ma stanno fallendo" #trump x.com

Trump attacca l'Isis in Siria, fuoco su 70 obiettivi: rappresaglia per i soldati Usa uccisi https://gazzettadelsud.it/p=2145955 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.