Truffa online con finto annuncio due casertani denunciati
Due casertani di circa 40 anni sono stati denunciati per una truffa online ai danni di un uomo della stessa età residente a Montefusco, in provincia di Avellino.La vittima, riferisce AvellinoToday, convinta di poter acquistare un costoso macchinario per lavori da giardinaggio a prezzi molto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
