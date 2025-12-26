Truffa a Montefusco | i Carabinieri denunciano due finti inserzionisti

Scovati i due grazie all’attività investigativa dei militari accusati di “ truffa aggravata ” e “ riciclaggio in concorso ”. Ancora una truffa consumata durante le festività natalizie, quando maggiore è il flusso di acquisti attraverso il web e, probabilmente, meno alta è la guardia contro le possibili insidie che si nascondono in rete. E’ quanto accaduto ad un 40enne di Montefusco che, convinto di poter acquistare ad un prezzo molto vantaggioso un costosissimo macchinario per lavori di giardinaggio, ha effettuato, in rapida successione, due bonifici istantanei per un ammontare complessivo pari ad oltre mille euro; salvo accorgersi poco dopo che il sedicente venditore aveva fatto perdere le proprie tracce e cancellato l’inserzione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

