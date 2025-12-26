Nel pomeriggio di Santo Stefano si sono disputate quattro partite valide per la tredicesima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Le tre big rispondono presente, vincendo con degli schiaccianti 3-0 e proseguendo così la propria cavalcata: Verona ha prevalso contro il fanalino di coda Grottazzolina di fronte al proprio pubblico, Perugia ha regolato Cisterna a domicilio senza patemi d’animo, Trento ha prevalso sul campo di Monza in un incrocio che poteva rivelarsi complicato. Trento e Perugia restano così al comando con 32 punti (entrambe a quota undici vittorie, i dolomitici hanno un miglior quoziente set) e una sola lunghezza di vantaggio nei confronti di Verona, in attesa del confronto tra Modena e Cuneo (gli emiliani potrebbero portarsi a -4 dalla vetta in caso di affermazione per 3-0 o 3-1). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Trento, Perugia e Verona continuano la cavalcata in Superlega: Michieletto, Sani e Giannelli brillanti

Leggi anche: Volley, Perugia in testa alla Superlega. Verona in scia, Trento risponde con Michieletto, Civitanova in crisi

Leggi anche: LIVE Milano-Trento 0-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: Michieletto e compagni continuano a spingere nel secondo set, 8-15

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Superlega, Piacenza-Verona il big match della prima di ritorno! Derby a Padova per Trento, Civitanova in campo a Cuneo; La Superlega non si ferma: 12ª giornata con Civitanova-Piacenza e Monza-Trento; Calendario Superlega volley oggi: orari partite 21 dicembre, tv, canali, streaming; Quando il volley oggi in tv (26 dicembre): orari A1 femminile e Superlega maschile, canali, streaming.

Trento, Perugia e Verona continuano la cavalcata in Superlega: Michieletto, Sani e Giannelli brillanti - Nel pomeriggio di Santo Stefano si sono disputate quattro partite valide per la tredicesima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di ... oasport.it

Volley, Trento campione d’inverno! Verona perde, Perugia scavalcata per quoziente set. Ruggito Lube - Oggi pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per l'undicesima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. oasport.it