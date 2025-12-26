Trento finisce sul Times che consiglia cosa fare in 48 ore in città

26 dic 2025

Vetrina internazionale (e che vetrina) per la nostra Trento, protagonista assoluta di un articolo del The Times, quotidiano britannico di fama mondiale. Nell’articolo, si sciorinano consigli su cosa fare in quarantotto ore a Trento.VisiteSi parte col consiglio di una visita al centro storico. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Trento finisce sul Times (che consiglia cosa fare in 48 ore in città)

