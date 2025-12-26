Trento finisce sul Times che consiglia cosa fare in 48 ore in città
Vetrina internazionale (e che vetrina) per la nostra Trento, protagonista assoluta di un articolo del The Times, quotidiano britannico di fama mondiale. Nell’articolo, si sciorinano consigli su cosa fare in quarantotto ore a Trento.VisiteSi parte col consiglio di una visita al centro storico. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Bologna, il confessionale della discordia finisce sul "Times"
Leggi anche: La messa in latino a San Pietro finisce sul New York Times
Trento finisce sul Times (che consiglia cosa fare in 48 ore in città) - Vetrina internazionale (e che vetrina) per la nostra Trento, protagonista assoluta di un articolo del The Times, quotidiano britannico di fama mondiale. trentotoday.it
Ieri tantissim in piazza per dire NO al CPR, ne a Trento, ne a Bolzano, ne da nessun altra parte! I CPR sono luoghi di detenzione amministrativa, dove si finisce per decisione del Questore - e già qui ci ricorda i tempi bui del fascismo -, dove vengono violati i d - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.