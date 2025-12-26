Cinque persone sono state evacuate nella notte per l’incendio che ha distrutto un appartamento a Grumo, in Trentino. I vigili del fuoco volontari di Mezzolombardo, San Michele all’Adige e Mezzocorona insieme ai permanenti di Trento hanno lavorato per ore prima di riuscire a domare le fiamme. Sono attualmente in corso accertamenti tecnici per stabilire le cause che hanno innescato il rogo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trentino, incendio distrugge appartamento: 5 evacuati a Grumo

Leggi anche: Incendio distrugge il tetto di una palazzina: evacuati gli inquilini

Leggi anche: Incendio in un appartamento a Milano, un ferito: evacuati tutti i residenti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Incendio distrugge un appartamento, in salvo una coppia con i tre bambini; Momenti di paura in casa, accende il fornello e la vestaglia prende fuoco: 64enne gravemente ustionata trasferita d’urgenza all’ospedale.

San Michele all'Adige: appartamento distrutto dalle fiamme, evacuata una famiglia - L'incendio è divampato intorno alle 2 nella notte fra il 25 ed il 26 dicembre, cinque persone fuori casa. rainews.it