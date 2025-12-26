Trentino incendio distrugge appartamento | 5 evacuati a Grumo
Cinque persone sono state evacuate nella notte per l’incendio che ha distrutto un appartamento a Grumo, in Trentino. I vigili del fuoco volontari di Mezzolombardo, San Michele all’Adige e Mezzocorona insieme ai permanenti di Trento hanno lavorato per ore prima di riuscire a domare le fiamme. Sono attualmente in corso accertamenti tecnici per stabilire le cause che hanno innescato il rogo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Incendio distrugge il tetto di una palazzina: evacuati gli inquilini
Leggi anche: Incendio in un appartamento a Milano, un ferito: evacuati tutti i residenti
Incendio distrugge un appartamento, in salvo una coppia con i tre bambini; Momenti di paura in casa, accende il fornello e la vestaglia prende fuoco: 64enne gravemente ustionata trasferita d’urgenza all’ospedale.
San Michele all'Adige: appartamento distrutto dalle fiamme, evacuata una famiglia - L'incendio è divampato intorno alle 2 nella notte fra il 25 ed il 26 dicembre, cinque persone fuori casa. rainews.it
Incendio nel cuore della notte in un appartamento, momenti di paura: cinque persone sono state evacuate - Una famiglia di cinque persone sono state evacuate dalla propria abitazione nel corso della notte a causa di un incendio. ildolomiti.it
Incendio distrugge un appartamento, in salvo una coppia con i tre bambini - Un incendio di vaste dimensioni ha distrutto la notte scorsa un appartamento nella frazione Archi di Reggio Calabria. msn.com
https://lavocedeltrentino.it/dalle-valli/incendio-a-piazzola-di-rabbi-in-fiamme-una-legnaia/ - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.