Trent Seven | Il wrestling europeo è pronto per un nuovo boom!

Intervistato dal Pro Wrestling Culture podcast, Trent Seven conferma le recenti voci in merito alla nascita di una futura grande federazione di wrestling in Europa. Nello specifico, l’ex campione di coppia di NXT UK, parla di come mondo indipendente, specie quello britannico sia pronto ad un nuovo boom. “Mi auguro possa risultare superiore a quello che fu un decennio fa per compagnie come PROGRESS e RevPro, oggi in forte ri-crescita.” Potete ascoltare l’intera intervista attraverso la clip sottostante. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

