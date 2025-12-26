Tremezzina (Como) – Poche gocce d’acqua sono bastate per causare l’ennesima frana sulla statale Regina, rimasta chiusa per ore tra Natale e Santo Stefano. L’intervento urgente dei vigili del fuoco è iniziato pochi minuti prima delle 21 della sera di Natale, a Tremezzo in località Portezza, dove era stato segnalato il cedimento di un muro di contenimento franato in una zona utilizzata a prato e vegetazione, non a ridosso delle abitazioni, ma comunque poco distante. Quello stesso tratto, era già stato rinforzato in precedenza, a causa di segnali di cedimento, nel tentativo di prevenire il totale sversamento sulla sede stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tremezzina, poche gocce di acqua fatali: ennesima frana sulla statale Regina

Leggi anche: Frana sulla Statale Regina, il video dell’intervento notturno a Tremezzina

Leggi anche: Furti nelle case a Tremezzina: fermata auto sospetta sulla Statale Regina

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tazze per api: così poche gocce d’acqua dissetano gli impollinatori - Nel complesso mondo degli insetti, ognuno svolge un ruolo cruciale all’interno dell’ecosistema, e anche un gesto apparentemente semplice può avere un impatto significativo. greenme.it

Poche gocce d’acqua - “N on ci direte una notte gridando dai megafoni, una notte di zagare, di nascite, d’amori appena cominciati, che l’idrogeno in nome del diritto brucia la terra. unionesarda.it

San Benedetto, poche gocce di pioggia e si allaga il sottopasso. L'appello del presidente di quartiere - SAN BENEDETTO Bastano poche gocce di pioggia e all’interno del sottopasso di via Mare si creano ristagni d’acqua con conseguenti disagi, soprattutto al transito di ciclisti e scooteristi. corriereadriatico.it