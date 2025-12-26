L'uomo sospettato di aver aggredito con un coltello tre donne oggi nella metropolitana parigina e' stato arrestato nel tardo pomeriggio. Verso le 16, un signore ha "aggredito con un coltello tre donne sulla linea 3 della metropolitana, in successione alle stazioni Re'publique, Arts et Me'tiers e Ope'ra", ha spiegato la procura. Identificato "grazie alle immagini di videosorveglianza". "L'implementazione della geolocalizzazione del suo telefono cellulare, poi, ha permesso il suo arresto nel tardo pomeriggio nella Val d'Oise", ha precisato la stessa fonte. Per fortuna, sembra essere stata esclusa, sin dal principio, la pista terrorismo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tre donne accoltellate sulla metro di Parigi. Arrestato l'aggressore

Leggi anche: Tre donne accoltellate nella metro di Parigi: arrestato l’aggressore

Leggi anche: Paura a Parigi, tre donne accoltellate in metrò: aggressore arrestato

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ferite tre donne accoltellate nella metro di Parigi, aggressore in fuga; La scomparsa, i colpi alle tempie, la ragazza scampata al sequestro: Cerchiamo la verità su Romina; Taiwan, attacca con coltello e fumogeni e fa tre morti in metro: il video dell'aggressione; Maggioranza islamica e crollo dei pellegrini: a Betlemme scompare la comunità cristiana.

Tre donne accoltellate nella metro di Parigi - Tre donne sono rimaste ferite con un coltello nella metropolitana di Parigi da un individuo fuggito. msn.com