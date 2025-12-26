Tre donne accoltellate nella metro di Parigi | arrestato l’aggressore

Un uomo armato di coltello ha aggredito tre donne sulla linea 3 della metropolitana di Parigi. Il sospettato è stato arrestato dopo la fuga. Lo ha riferito la società di trasporti pubblici parigina (Ratp). Gli attacchi sono avvenuti nelle stazioni Arts et Métiers, République e Opéra, nel cuore di Parigi, “tra le 16.15 e le 16.45”, ha specificato la stessa azienda. Gli investigatori per il momento escludono si tratti di terrorismo. L’aggressore, secondo quanto riportano i media francesi, sarebbe un individuo mentalmente instabile. L’uomo si era dato alla fuga subito dopo gli attacchi ed è stato fermato nella sua abitazione a Sarcelles, a nord della capitale francese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

