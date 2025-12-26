Un uomo armato di coltello ha aggredito tre donne sulla linea 3 della metropolitana di Parigi. L'aggressore si è poi dato alla fuga. Lo ha riferito la società di trasporti. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Tre donne accoltellate nella metro di Parigi: aggressore in fuga

Leggi anche: Rissa in un locale a Venezia, botte tra tre donne e tre uomini: uno arrestato mentre tenta la fuga in Francia

Leggi anche: Fuga di monossido nella notte. Due bambini e tre adulti intossicati finiscono nella camera iperbarica

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Taiwan, attacca con coltello e fumogeni e fa tre morti in metro: il video dell'aggressione; Mamma ho perso l’aereo, altro che AI: il Natale anni Novanta rinasce su TikTok; “Governo fascista”. Il post choc dell’avvocato e il giallo sull’apprezzamento del presidente Anm Parodi.

Ferite tre donne accoltellate nella metro di Parigi, aggressore in fuga - Un uomo armato di coltello ha aggredito tre donne sulla linea 3 della metropolitana di Parigi. ansa.it