Tre donne accoltellate nella metro di Parigi | aggressore in fuga
Un uomo armato di coltello ha aggredito tre donne sulla linea 3 della metropolitana di Parigi. L'aggressore si è poi dato alla fuga. Lo ha riferito la società di trasporti. 🔗 Leggi su Leggo.it
Ferite tre donne accoltellate nella metro di Parigi, aggressore in fuga - Un uomo armato di coltello ha aggredito tre donne sulla linea 3 della metropolitana di Parigi.
