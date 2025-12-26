Tre donne accoltellate in metro arrestato l?aggressore | È mentalmente instabile
È stato rintracciato e arrestato nelle ore successive all?attacco l?uomo che, nel pomeriggio di venerdì 26 dicembre, ha ferito tre donne accoltellandole in diverse. 🔗 Leggi su Leggo.it
Parigi, tre donne accoltellate in metro: arrestato l'aggressore - Un uomo armato di coltello ha aggredito tre donne sulla linea 3 della metropolitana di Parigi. ilmattino.it
Ferite tre donne accoltellate nella metro di Parigi, preso l'aggressore. 'Escluso il terrtorismo' - Gli attacchi sono avvenuti nelle stazioni Arts et Métiers, République e Opéra, nel cuore di ... ansa.it
