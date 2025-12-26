Tre donne sono state ferite nella metropolitana di Parigi da un uomo che le ha aggredite con un coltello e poi si è dato alla fuga. A riferirlo è stata l’Afp, a cui la società di trasporto pubblica parigina (Ratp) ha confermato che gli attacchi sono avvenuti in tre stazioni diverse, tra cui Arts et Métiers, République e Opéra, nel cuore della capitale francese. Le aggressioni sono avvenute tra le 16.15 e le 16,45 e le vittime, soccorse dai vigili del fuoco di Parigi, hanno riportato solo ferite lievi, due delle quali alla schiena e alle gambe. Secondo Le Figaro, le donne non sarebbero in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Tre donne accoltellate a Parigi: l'aggressore si dà alla fuga ma viene catturato. Era già noto agli agenti

