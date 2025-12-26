Tre donne accoltellate a Parigi | l’aggressore si dà alla fuga ma viene catturato E’ di origine maliane
Tre donne sono state ferite nella metropolitana di Parigi da un maliano che le ha aggredite con un coltello e poi si è dato alla fuga. A riferirlo è stata l’Afp, a cui la società di trasporto pubblica parigina (Ratp) ha confermato che gli attacchi sono avvenuti in tre stazioni diverse, tra cui Arts et Métiers, République e Opéra, nel cuore della capitale francese. Le aggressioni sono avvenute tra le 16.15 e le 16,45 e le vittime, soccorse dai vigili del fuoco di Parigi, hanno riportato solo ferite lievi, due delle quali alla schiena e alle gambe. Secondo Le Figaro, le donne non sarebbero in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
