Travolto e ucciso sulle strisce dopo la messa di Natale a Leini | 21enne si costituisce dopo la fuga

La tragedia dopo la messa di Natale: morto il 75enne Claudio Pogliano. Si è costituita ai carabinieri la giovane di 21 anni che, nella notte di Natale, ha investito e ucciso un uomo di 75 anni a Leinì, nel Torinese. La vittima, Claudio Pogliano, stava attraversando sulle strisce pedonali all’altezza della rotonda tra via Lombardore e via Coppi, quando è stata travolta da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso. L’uomo, trascinato per oltre venti metri, è morto sul colpo. L’impatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte, al termine della messa natalizia. Un evento che ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando sgomento e dolore per una tragedia consumata in pochi istanti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

