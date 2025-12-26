Travolto dopo la messa di Natale si costituisce la pirata della strada | è una 21enne

La notte di Natale a Leini si è chiusa con una tragedia che ha scosso la comunità. Un uomo di 75 anni, appena uscito dalla messa di mezzanotte, è stato investito e ucciso mentre rientrava a casa. L’auto non si è fermata. Ore dopo, però, la svolta: la conducente si è costituita ai carabinieri. Poco dopo le 2, all’angolo tra via Lombardore e via Coppi, Claudio Pogliano, geometra in pensione, stava attraversando sulle strisce pedonali quando una Fiat Grande Punto lo ha travolto, trascinandolo per una ventina di metri sull’asfalto. L’impatto è stato fatale: l’uomo è morto sul colpo, nonostante l’allarme lanciato da alcuni passanti e l’intervento dei sanitari del 118 con l’ambulanza della Croce Verde di Villastellone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Travolto dopo la messa di Natale, si costituisce la pirata della strada: è una 21enne Leggi anche: Travolto e ucciso sulle strisce dopo la messa di Natale a Leini: 21enne si costituisce dopo la fuga Leggi anche: Torino, anziano investito e ucciso dopo messa di Natale: si costituisce pirata 21enne Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Rientra a casa dopo la Messa di Natale, travolto e ucciso da un'auto: caccia al pirata della strada; Travolto e ucciso dopo la messa di mezzanotte: caccia al pirata della strada a Leini; Travolto e ucciso dopo la Messa di mezzanotte: muore a Leini il geometra Claudio Pogliano, caccia al pirata della strada; Ucciso da un pirata della strada mentre si reca alla Messa di mezzanotte di Natale. Anziano travolto da un’auto dopo la messa di Natale: si costituisce una ragazza di 21 anni - Il 25 dicembre, a Leini (Torino), un anziano di 75 anni, Claudio Pogliano, è stato travolto e ucciso da un'auto pirata mentre attraversava le strisce pedonali. msn.com

