Travolse e uccise 75enne | si consegna

14.24 Si è costituita la ragazza di 21 anni che la notte di Natale ha travolto sulle strisce pedonali e ucciso un 75enne a Leini (Torino), poi fuggita. L'uomo, trascinato per più di 20 metri, era morta sul colpo. La giovane ha indicato dove trovare l'auto della madre usata al momento dell'incidente: era stata abbandonata in periferia a Leini. In auto con lei c'erano anche suo fratello 20enne e una loro amica 18enne. I tre sono stati denunciati per omissione di soccorso. La conducente è accusata anche di omicidio stradale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Travolge e uccide 75enne: si consegna

Leggi anche: Travolse e uccise un uomo e il suo cane: agli arresti domiciliari

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lascerà presto il carcere per andare agli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico Krzysztof Jan Lewandowski, il 34enne che alla guida di un carro attrezzi la sera del 20 settembre scorso travolse e uccise a Brivio (Lecco) due amiche, Giorgia C - facebook.com facebook

Travolse e uccise Giorgia Cagliani e Milena Marangon: ai domiciliari con il braccialetto elettronico x.com