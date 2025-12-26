Travolge e uccide 75enne | si consegna

14.24 Si è costituita la ragazza di 21 anni che la notte di Natale ha travolto sulle strisce pedonali e ucciso un 75enne a Leini (Torino), poi fuggita. L'uomo, trascinato per più di 20 metri, era morta sul colpo. La giovane ha indicato dove trovare l'auto della madre usata al momento dell'incidente: era stata abbandonata in periferia a Leini. In auto con lei c'erano anche suo fratello 20enne e una loro amica 18enne. I tre sono stati denunciati per omissione di soccorso. La conducente è accusata anche di omicidio stradale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

