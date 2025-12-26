Traversetolo furto di prodotti cosmetici in parafarmacia | denunciati due giovani
Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 27enne e una 25enne, ritenuti i presunti responsabili di un furto commesso all’interno di una parafarmacia situata in un supermercato di Traversetolo.L’indagine è partita. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
