Trasforma l' auto in un albero di Natale | per il conducente finisce male
Aveva addobbato la sua auto per renderla a tutti gli effetti un albero di Natale su quattro ruote. Un restyling a tema natalizio diventato virale sui social, che però è costato caro al proprietario.L'auto natalizia fermata a BariGli agenti della polizia stradale di Bari, durante i controlli. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Esce di strada con l’auto e si schianta contro un albero: muore il conducente
Leggi anche: Incidente ad Aprilia, auto contro un albero: il conducente guidava ubriaco
Auto addobbate come alberi di Natale: Il Codice dice no (e le multe sono pesanti) | .it; Auto sportive e alberi di Natale: la tradizione virale; L’albero di Natale ecosostenibile in Ghana: un simbolo di creatività e consapevolezza ambientale; Buenos Aires, un violento nubifragio trasforma le strade in fiumi. Il video.
Un albero di Natale a 315 Km/h: la follia firmata Hennessey [VIDEO] - Hennessey Performance ha raggiunto 315 Km/h con una Corvette ZR1 2026 dotata di un albero di Natale sul tetto a Chase Field. motori.it
Decorazioni pazze per le feste: a Bari un'auto addobbata come un albero di Natale - Oltre all'esterno e all'interno della propria casa, a Natale c'è chi addobba anche la propria auto. video.corriere.it
In questo borgo umbro a Natale viene allestito sul lago un enorme albero illuminato: lo hai già visto? - Castiglione del Lago, in Umbria, è una delle destinazioni più interessanti da visitare a Natale. blitzquotidiano.it
L’idea di Gianni Morandi trasforma un’auto storica in un’attrazione di Natale tra luci, renne e stupore dei passanti https://www.valdelsa.net/news/gianni-morandi-e-la-sua-lancia-vintage-addobbata-per-natale-116091 - facebook.com facebook
Auto, il Gruppo Bossoni si trasforma per continuare a crescere x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.