Trappeto quattro appuntamenti per chiudere il 2025 | un viaggio sonoro tra i generi classici e popolari

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Trappeto si appresta a chiudere l’anno nel segno della musica e della tradizione. L’amministrazione comunale ha predisposto un calendario di quattro eventi che arricchiranno l'atmosfera delle festività natalizie. Il programma prevede un viaggio sonoro tra i generi classici e popolari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

