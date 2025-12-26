Trappeto quattro appuntamenti per chiudere il 2025 | un viaggio sonoro tra i generi classici e popolari
La città di Trappeto si appresta a chiudere l’anno nel segno della musica e della tradizione. L’amministrazione comunale ha predisposto un calendario di quattro eventi che arricchiranno l'atmosfera delle festività natalizie. Il programma prevede un viaggio sonoro tra i generi classici e popolari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Marco Barcaroli, un viaggio sonoro tra luce e ombra
Leggi anche: Devya, “It’s Time”: un viaggio sonoro tra tempo e dipendenze
Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.
Auguri di Buon #Natale dal Comune di #Trappeto: "*BUON NATALE, TRAPPETO! * Tantissimi auguroni di Buon Natale ai nostri concittadini e a tutti i TRAPPETESI nel mondo! Che questo Natale sia un momento di gioia, amore e pace per voi e le vostr - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.