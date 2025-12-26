Cerro Maggiore (Milano), 25 dicembre 2025 – Tragico incidente stradale la sera di Natale, a Cerro Maggiore. Intorno alle 21.30 in via Cappuccini 21, un ciclista di 44 anni è stato investito. Le informazioni sono ancora frammentarie, indagano i carabinieri di Legnano intervenuti sul posto. Secondo le prima informazioni l’uomo di 44 anni è deceduto sul posto: inutile l’invio di una ambulanza e di un’automedica, per lui non c’è stato nulla da fare. Coinvolto anche un uomo di 75 anni. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Tragico Natale a Cerro Maggiore: ciclista di 44 anni investito e ucciso

