Tragedia sulle strade con la moto nuova va a sbattere contro il muro di casa e muore

Sangue sulle strade. E’ tragico il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì 26, a Gavello (Bondeno). A perdere la vita, mentre si trovava a bordo della propria moto, è un uomo di 45 anni, residente nella vicina Scortichino, sempre nel Bondenese. Secondo quanto ricostruito dai. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Tragedia sulle strade, con la moto nuova va a sbattere contro il muro di casa e muore Leggi anche: Salvini sulle armi all’Ucraina va a sbattere contro il muro Leggi anche: Nuova tragedia sulle strade abruzzesi: 20enne finisce contro un palo della luce e muore Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Incidente sull'Aurelia, perde il controllo della moto: morto 49enne. La tragedia il giorno di Natale; Tragedia a Torbole, esce di strada con la moto: muore nella notte 34enne originario di Malcesine; Incidente sulla strada provinciale, morto il marito: la moglie in gravi condizioni; Tragico schianto in moto, muore a 34 anni Fabrizio Bresaola di Arco - Riva - Arco. Incidente mortale in moto nel Messinese, chi è la vittima - BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) – Una nuova tragedia della strada ha scosso la comunità nel primo pomeriggio di oggi. livesicilia.it

Tragedia della strada a Sant’Angelo, muore 39enne barcellonese - Una nuova, drammatica tragedia della strada si è consumata oggi intorno a mezzogiorno lungo la scorrimento veloce in direzione Sant’Angelo. sicilians.it

Si schianta con la moto, la corsa in ospedale: è morto a 34 anni - Tragedia sulle strade del lago di Garda: Fabrizio Bresaola ha perso la vita in ospedale a poche ore dall'incidente in cui era rimasto coinvolto, la sera del 23 dicembre, lungo la Strada statale 249 in ... bresciatoday.it

GRAVE INCIDENTE, MORTO 18ENNE Tragedia di Natale sulle strade della BAT: muore un 18enne, due giovani feriti - facebook.com facebook

Tragedia di Natale sulle strade della BAT: muore un 18enne, due giovani feriti x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.