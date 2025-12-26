Tragedia sulle strade con la moto nuova va a sbattere contro il muro di casa e muore

Sangue sulle strade. E’ tragico il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì 26, a Gavello (Bondeno). A perdere la vita, mentre si trovava a bordo della propria moto, è un uomo di 45 anni, residente nella vicina Scortichino, sempre nel Bondenese. Secondo quanto ricostruito dai. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Tragedia sulle strade, con la moto nuova va a sbattere contro il muro di casa e muore

