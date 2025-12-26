Tragedia sfiorata al pranzo di Natale donna rischia di soffocare | salvata da un' altra cliente del ristorante

ANCONA – Attimi di paura, nella giornata di ieri, in un ristorante del quartiere Adriatico, dove una donna di 90 anni ha rischiato di soffocare dopo essere stata colta da un'ostruzione delle vie respiratorie causata dal cibo.

