Tragedia dopo il pranzo di famiglia con la moto nuova va a sbattere contro un muro e muore
Sangue sulle strade. E’ tragico il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì 26, a Gavello (Bondeno). A perdere la vita, mentre si trovava a bordo della propria moto, è un uomo di 45 anni (Stefano Angelini), residente nella vicina Scortichino, sempre nel Bondenese.Iscriviti al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Tragedia sulle strade, con la moto nuova va a sbattere contro il muro di casa e muore
Leggi anche: Salvini sulle armi all’Ucraina va a sbattere contro il muro
Tragedia dopo il pranzo di famiglia, con la moto nuova va a sbattere contro un muro e muore; Torino, 47enne muore soffocato da una fetta di panettone durante il pranzo della Vigilia; Tragedia a Settimo Torinese: 47enne soffoca con una fetta di panettone; Tragedia durante il pranzo della vigilia, muore soffocato da un pezzo di panettone.
Pranzo di Natale si trasforma in tragedia, Giovanni muore in circostanze drammatiche davanti ai parenti - Tragedia a Settimo Torinese: Giovanni Lopez, 47 anni, muore soffocato durante il pranzo di Natale. bigodino.it
Tragedia a Natale: Giovanni muore in casa davanti alla famiglia, attimi di terrore e incredulità - Un tragico incidente segna la vigilia di Natale a Borgo Nuovo: Giovanni Lopez, 47 anni, muore durante il pranzo. bigodino.it
Soffocato da una fetta di panettone: muore a 47 anni durante il pranzo della Vigilia - Durante il pranzo della Vigilia di Natale, Giovanni Lopez è morto soffocato davanti ai familiari nonostante i soccorsi. ilfattoquotidiano.it
La tragedia dopo il pranzo di Santo Stefano. La vittima lascia la moglie e due figli - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.