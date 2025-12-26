Tragedia all' isola d' Elba si schianta con l' auto contro il guardrail | morto 82enne

Tragedia nel pomeriggio del giorno di Natale all'isola d'Elba dove un 82enne ha perso la vita in seguito a un incidente stradale in località Le Grotte (Portoferraio). L'uomo, un 83enne residente a Piombino, si trovava alla guida della sua auto quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo. Rientrava dal pranzo di Natale, poi il malore alla guida: morto un uomo - Portoferraio, 26 dicembre 2025 – Era venuto all'isola d'Elba per condividere il pranzo il Natale con la figlia che abita a Porto Azzurro, ma mentre stava tornando a Portoferraio per prendere il traghetto ha avuto un malore.

