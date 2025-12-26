Tragedia a Natale investito e ucciso in bici | morto un uomo

Tragedia nella serata di Natale, a Cerro Maggiore (Milano). Un ciclista di 44 anni è morto dopo essere stato investito e ucciso da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta. L'incidente è avvenuto poco dopo le 21, lungo via Cappuccini.Incidente a Natale a Cerro Maggiore: morto un uomoLa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

