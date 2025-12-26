Tragedia a Natale auto piena di giovani esce di strada e si schianta | scene di disperazione

Il giorno di Natale si è aperto con una tragedia sulle strade della Puglia, spezzando l’atmosfera di festa e lasciando un’intera comunità sotto shock. All’alba del 25 dicembre, quando molti stavano ancora dormendo dopo la vigilia, un’auto con a bordo tre giovanissimi è finita fuori strada, trasformando il rientro a casa in un dramma irreversibile. >> “Via, chi arriva al suo posto”. Carlo Conti, grandi manovre alla Rai: è rivoluzione totale, cosa si è saputo L’incidente è avvenuto intorno alle cinque del mattino nel territorio d i San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese. Il bilancio è pesantissimo: un ragazzo di 18 anni ha perso la vita, mentre altri due coetanei sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

