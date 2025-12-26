Traffico Roma del 26-12-2025 ore 19 | 30
Luceverde Roma Buonasera Al momento abbiamo code per un incidente sulla tangenziale est direzione San Giovanni tra La Tiburtina è San Lorenzo auto in fila di conseguenza e sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale direzione centro regolare la circolazione sul resto della città Vi ricordo che è fino al 6 gennaio sono attive le ZTL al centro con orario 18:30 18 mentre la ZTL del Tridente sarà attiva fino alle 20 A chi si sposta con i mezzi pubblici ricordiamo che oggi 26 dicembre le metro hanno in servizio fino alle 1:30 di notte dei tagli di quei se da altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
