Luceverde Roma Buonasera un incidente ormai risolto provoca residui rallentamenti sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra lo svincolo per La Roma Napoli e l'abbia attese Per chi si trova sulla diramazione di Roma sud e deve entrare sul raccordo altre code sulla tangenziale in direzione San Giovanni tra la Tiburtina e San Lorenzo traffico intenso poi sulle strade del centro in particolari sul lungotevere con rallentamenti e code tra Ponte Sisto è ponte Cavour verso ponte Flaminio ma anche sull'intero percorso di viale del Muro Torto si sta in coda In entrambe le direzioni a chi si sposta con i mezzi pubblici ricordiamo che oggi 26 dicembre le metro saranno in servizio fino alle 1:30 di notte dettagli di queste ed altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-12-2025 ore 18:30

Leggi anche: Traffico Roma del 18-12-2025 ore 18:30

Leggi anche: Traffico Roma del 12-12-2025 ore 18:30

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Come muoversi a Roma la vigilia, a Natale e a Capodanno. I trasporti durante le feste; Sito Istituzionale | Natale a San Pietro e chiusura Porte Sante Giubileo: la viabilità; Vacanze di Natale 2025: le previsioni di traffico. Cosa c’è da sapere; ESODO FESTIVITÀ NATALIZIE: DA OGGI A LUNEDÌ 22 DICEMBRE PREVISTI 3,5 MILIONI DI VEICOLI IN VIAGGIO PER LE VACANZE SULLE STRADE E AUTOSTRADE ANAS.

Traffico Roma del 26-12-2025 ore 18:30 - Luceverde Roma Buonasera un incidente ormai risolto provoca residui rallentamenti sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra lo svincolo per La ... romadailynews.it