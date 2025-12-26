Traffico Roma del 26-12-2025 ore 16 | 30

Luceverde Roma Buon pomeriggio incolonnamenti gongola Roma Fiumicino tra il bivio per la Colombo è il viadotto della Magliana Verso il raccordo anulare e poi per traffico sulla Trento Urbano A24 Ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale ai Parioli viale Romania è al momento chiusa al traffico all'altezza di via Vittorio Locchi in direzione di Piazza Ungheria a causa del manto stradale danneggiato incidente con rallentamenti invece in via Gregorio VII in prossimità di via Carlo Zucchi traffico intenso poi sulle strade del centro in particolare sul lungotevere con rallentamenti e code tra Ponte Sisto è ponte Cavour in direzione di ponte Flaminio bene questa la situazione al momento ma per i dettagli di queste di altre notizie come sempre potete consultare il sito internet roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

