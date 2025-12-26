Traffico Roma del 26-12-2025 ore 14 | 30

Luceverde Roma Buon pomeriggio c'è poco traffico al momento lungo le strade della capitale e anche sul Raccordo Anulare non si rilevano per ora rallentamenti o code Vi ricordo che fino alle 22 di questa sera in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria Nazionale ovviamente escluso i mezzi autorizzati dalla legge anche oggi per tutta la giornata via dei Fori Imperiali isola pedonale la pedonalizzazione si ripeterà come sempre in ogni ultimo weekend del mese domani 27 e domenica 28 dicembre attive fino al 6 gennaio le Bielle del centro con orario 18:30 18 mentre la ZTL del Tridente sarà attiva fino alle 20 normale orario festivo per la rete del trasporto pubblico Oggi 26 dicembre festività di Santo Stefano con le metro attive fino alle 1:30 di notte dettagli di queste ed altre notizie come sempre sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

