Traffico Roma del 26-12-2025 ore 11 | 30

Luceverde Roma riaperto al traffico viale dello Scalo di San Lorenzo tra piazzale labicano e largo Eduardo talamo in direzione Largo Passamonti adesso si viaggia su carreggiata ridotta per il trattamento della sede stradale rallentamenti per incidente in Viale del Casale di San Basilio all'altezza di via Tiburtina alle 12 in piazza San Pietro Papa Leone quattordicesimo reciterà la preghiera della Russo che impartirà la benedizione Apostolica ai fedeli divieti di sosta e di fermata in tutta l'area circostante la piazza con inevitabili ripercussioni al traffico attive da oggi è fino al 6 gennaio legge del centro con orario 18:30 18 mentre la ZTL del Tridente sarà attiva dalle 6:30 alle 20 normale orario festivo per la rete del trasporto pubblico Oggi 26 dicembre festività di Santo Stefano con le m attive fino alle 1:30 di notte per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

