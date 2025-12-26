Traffico Roma del 26-12-2025 ore 07 | 30

Luceverde Roma non trovati chiusa al traffico via dell'Arco di Travertino per il danneggiamento della sede stradale all'altezza di via Tuscolana Per lo stesso motivo temporaneamente chiusa viale dello Scalo di San Lorenzo da Piazzale labicano e largo Eduardo talamo e in direzione Largo Passamonti alle 12 in piazza San Pietro Papa Leone quattordicesimo reciterà la preghiera dell'angelus e in parte la maledizione Apostolica ai fedeli inevitabili disagi al traffico di zona attive da oggi è fino al 6 gennaio la ZTL del centro con orario 18:30 18 mentre la durata del Tridente tra Attiva dalle 6:30 alle 20 normale orario festivo per la rete del trasporto pubblico Oggi 26 dicembre festività di Santo Stefano con le m attive fino all'una di notte per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

