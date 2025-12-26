Luceverde Lazio Buonasera non si rilevano difficoltà al momento lungo la rete viaria della Regione spostamenti quelli di oggi agevolati dal fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 questa sera il traffico in queste Cure si concentra maggiormente nei capoluoghi di provincia dove sono in Corso diverse iniziative legate al periodo natalizio dal villaggio di Natale nel centro storico di Viterbo allo storico presepe di Greccio alle porte di Rieti i numerevoli di eventi anche a Roma e tra questi il villaggio di Natale al Galoppatoio Dove Al momento ci vengono segnalate Code in via del Muro Torto e sulle strade adiacenti Porta Pinciana traffico intenso anche sulle strade del centro della capitale in particolare sul lungotevere dove si procede incolonnati tra Ponte Sisto è ponte Cavour in direzione di ponte Flaminio la città di Latina invece in queste ore festeggia il passaggio della fiamma Olimpica in Piazza del Popolo con il concerto della polifonica Pontina Olimpiadi Milano Cortina 2025 arriverà invece a Frosinone nella mattinata di domani tra le 11 e le 13:30 interessate dal corteo le arterie principali della Bassa Quella alta del Capoluogo attenzione Dunque ai divieti di sosta e di transito durante la cerimonia da Massimo veschi per il momento è tutto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 26-12-2025 ore 17:30

Leggi anche: Traffico Lazio del 17-12-2025 ore 17:30

Leggi anche: Traffico Lazio del 12-12-2025 ore 17:30

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Meteo a Roma: le previsioni per il weekend e per la settimana di Natale; Traffico da bollino rosso sulle autostrade del Nordest nei giorni di Natale: i giorni critici; Serie A, Lazio e Cremonese fanno un punto a testa: finisce senza reti all'Olimpico; Natale 2025, 5 presepi viventi da visitare nel Lazio.

Traffico Lazio del 26-12-2025 ore 09:30 - Luceverde Lazio trovati fatti gli spostamenti lungo la rete stradale autostradale della Regione in questa mattina del 26 dicembre festività di Santo ... romadailynews.it

Traffico Roma del 26-12-2025 ore 16:30 - Luceverde Roma Buon pomeriggio incolonnamenti gongola Roma Fiumicino tra il bivio per la Colombo è il viadotto della Magliana Verso il raccordo anulare e ... romadailynews.it