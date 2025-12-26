TPL Calabria agevolazioni confermate per Forze Armate e Polizia USIM | Ora una misura strutturale

La Regione Calabria ha confermato le agevolazioni tariffarie sul Trasporto Pubblico Locale (TPL) a favore del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il provvedimento è stato attuato in applicazione della Legge Regionale n. 352015, come modificata dalla L.R. n. 82023, attraverso il Decreto Dirigenziale n. 19857 del 21 dicembre 2023. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il decreto prevede uno sconto fino all’80% sugli abbonamenti mensili nominativi del TPL regionale. Una misura che punta anche a rafforzare la sicurezza a bordo dei mezzi pubblici, grazie alla presenza del personale in servizio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

