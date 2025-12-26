Tour de Ski 2026 | le favorite Diggins contro Svezia sulle nevi italiane
In campo femminile, appare inevitabile considerare il Tour de Ski del ventennale come una lotta senza esclusione di colpi (non proibiti, ovviamente) tra Jessie Diggins e l’intero blocco svedese. Il conto è presto fatto anche solo guardando la classifica di Coppa del Mondo: l’americana è prima, mentre sono in quattro di quel Paese le sue avversarie principali. I nomi sono lì, nelle loro diverse accezioni visto che non necessariamente si parla di sole gare distance: Moa Ilar, Jonna Sundling, Maja Dahlqvist, Ebba Andeon. Di queste, Sundling e Dahlqivst, pur ottenendo discreti risultati anche nelle gare sulla lunga distanza, sono coloro che in fatto di sprint guidano la relativa classifica di specialità, da prima e seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Tour de Ski 2026: il percorso e le tappe. Tutte le frazioni tra Dobbiaco e Val di Fiemme
Leggi anche: Tour de Ski 2026: i favoriti. Sarà ancora Klaebolandia?
Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; Tour de Ski 2026: il percorso e le tappe. Tutte le frazioni tra Dobbiaco e Val di Fiemme; Otto trentini convocati per il Tour de Ski 2026; SCI NORDICO, LA VAL DI FIEMME PRONTA PER IL TOUR DE SKI 2026.
Tour de Ski 2026: le favorite. Diggins contro Svezia sulle nevi italiane - In campo femminile, appare inevitabile considerare il Tour de Ski del ventennale come una lotta senza esclusione di colpi (non proibiti, ovviamente) tra ... oasport.it
Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta - Le località italiane di Dobbiaco e Val di Fiemme ospiteranno le gare in programma dal 28 dicembre al 4 gennaio. olympics.com
Tour de Ski 2026: i favoriti. Sarà ancora Klaebolandia? - La domanda che ci si pone per il Tour de Ski 2026 è una sola: quanto dominerà Johannes Hoesflot Klaebo? oasport.it
A big yess if David gilmour still your favorite Singer.!! - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.