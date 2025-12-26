Tour de Ski 2026 | le favorite Diggins contro Svezia sulle nevi italiane

In campo femminile, appare inevitabile considerare il Tour de Ski del ventennale come una lotta senza esclusione di colpi (non proibiti, ovviamente) tra Jessie Diggins e l’intero blocco svedese. Il conto è presto fatto anche solo guardando la classifica di Coppa del Mondo: l’americana è prima, mentre sono in quattro di quel Paese le sue avversarie principali. I nomi sono lì, nelle loro diverse accezioni visto che non necessariamente si parla di sole gare distance: Moa Ilar, Jonna Sundling, Maja Dahlqvist, Ebba Andeon. Di queste, Sundling e Dahlqivst, pur ottenendo discreti risultati anche nelle gare sulla lunga distanza, sono coloro che in fatto di sprint guidano la relativa classifica di specialità, da prima e seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

