Tour de Ski 2026 | i favoriti Sarà ancora Klaebolandia?

La domanda che ci si pone per il Tour de Ski 2026 è una sola: quanto dominerà Johannes Hoesflot Klaebo? La risposta è ancora lì da darsi, ma è realtà fattuale il fatto che il fenomeno norvegese ha tutte le carte in regola per regolare indiscutibilmente la concorrenza anche nell’edizione tutta italiana della competizione che raggiunge il ventennale della propria esistenza. Per Klaebo parlano i numeri: il Tour de Ski l’ha vinto quattro volte, dominandolo in maniera totale e assoluta quando ne ha avuto la possibilità. Sprint, mass start, skiathlon: non c’è gara dove non abbia avuto un vantaggio competitivo sugli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it

