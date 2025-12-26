Tour cicloturistici organizzati da un' azienda occulta e personale a nero per gli eventi sportivi | il bilancio dell' Ispettorato del Lavoro

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Oltre 700 i lavoratori tutelati, dei quali circa un terzo in nero e la metà interessati da violazioni delle normative a tutela della salute e sicurezza". Inizia con questi dati il bilancio di questo 2025 delle attività dell'Ispettorato Territoriale del lavoro di Arezzo. A tracciarlo è  Dina. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

tour cicloturistici organizzati da un azienda occulta e personale a nero per gli eventi sportivi il bilancio dell ispettorato del lavoro

© Arezzonotizie.it - Tour cicloturistici organizzati da un'azienda "occulta" e personale "a nero" per gli eventi sportivi: il bilancio dell'Ispettorato del Lavoro

Leggi anche: Vendemmia, blitz dell’Ispettorato. Aziende sospese: una per lavoro nero

Leggi anche: Nell'ambito del progetto R.E.S.T.A, due eventi organizzati da Callysto Aps: Di Leva e Pantaleo in 'Corrispondenze impossibili' e il concerto dell'Epifania

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.