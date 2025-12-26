Totti interrotto durante il padel la sua reazione fa discutere | Ma sto a gioca’ porc…

Un video pubblicato da Radio Globo ha acceso il dibattito tra i tifosi romanisti e non solo. Le immagini mostrano Francesco Totti impegnato in una partita di padel quando, da dietro la rete, qualcuno lo chiama: “France'”. L’ex capitano giallorosso si gira e il fan gli rivolge una richiesta apparentemente innocua: “Fai gli auguri a mio padre?” La risposta di Totti non si è fatta attendere, ma non è stata quella che il tifoso si aspettava. Visibilmente innervosito, il Pupone si è allontanato verso il campo rispondendo: “Ma sto a gioca’ porco d.”. Una reazione che ha inevitabilmente fatto il giro dei social, dividendo l’opinione pubblica tra chi difende il campione e chi si dice deluso dal suo comportamento. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

