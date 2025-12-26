Totti interrotto durante il padel la sua reazione fa discutere | Ma sto a gioca’ porc…
Un video pubblicato da Radio Globo ha acceso il dibattito tra i tifosi romanisti e non solo. Le immagini mostrano Francesco Totti impegnato in una partita di padel quando, da dietro la rete, qualcuno lo chiama: “France'”. L’ex capitano giallorosso si gira e il fan gli rivolge una richiesta apparentemente innocua: “Fai gli auguri a mio padre?” La risposta di Totti non si è fatta attendere, ma non è stata quella che il tifoso si aspettava. Visibilmente innervosito, il Pupone si è allontanato verso il campo rispondendo: “Ma sto a gioca’ porco d.”. Una reazione che ha inevitabilmente fatto il giro dei social, dividendo l’opinione pubblica tra chi difende il campione e chi si dice deluso dal suo comportamento. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Leggi anche: “Cristian non è figlio tuo”. Totti gelato da quelle parole, la sua reazione shock
Leggi anche: Nadal fa sul serio col padel: guardate come gioca
Totti interrotto durante il padel, la sua reazione fa discutere: “Ma sto a gioca’, porc…”.
Totti interrotto durante il padel, la sua reazione fa discutere: “Ma sto a gioca’, porc…” - Francesco Totti interrotto durante una partita di padel reagisce con stizza alla richiesta di un tifoso. cinemaserietv.it
Francesco Totti: «Come gioca Noemi Bocchi a padel? Per essere donna è bravina, ovvio non le schiacci addosso». Scoppia la polemica - L'ospitata di Francesco Totti a Che tempo che fa ha fatto esplodere una polemica per una frase infelice pronunciata dall'ex capitano della Roma sulla compagna Noemi. leggo.it
Francesco Totti, una società immobiliare intestata al figlio: «Così ha ottenuto fondi europei per un campo da padel» - Dopo le esibizioni internazionali – come la recente sfida a New York con Luca Toni – l’ex capitano della Roma ha avviato un ... leggo.it
Il Natale di Francesco Totti sarà teso: i figli non accetterebbero la presenza di Noemi Bocchi per le feste, mentre la situazione con Ilary Blasi sembra peggiorare. Le tensioni familiari rischiano di rovinare le festività: https://fanpa.ge/exFt0 - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.