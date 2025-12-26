Toth Juventus gli occhi di Comolli sul nuovo talento del calcio ungherese | in patria lo paragonano a Calhanoglu! Tutti gli aggiornamenti

Toth Juventus, fari puntati sul talento 2005 del Ferencváros: operazione low cost per regalare qualità a Spalletti, ma pesa l’incognita esperienza. La strategia di mercato della Juventus, orchestrata dal direttore dell’area tecnica Damien Comolli, sembra sempre più orientata verso la ricerca di talenti emergenti e sostenibili, capaci di garantire qualità tecnica senza gravare eccessivamente sui bilanci societari. In questa sessione invernale, dove le opportunità vanno colte al volo, il nome nuovo che sta scalando le gerarchie nei taccuini degli osservatori bianconeri è quello di Alex Toth. Il centrocampista ungherese, classe 2005 in forza al Ferencváros, rappresenta il classico colpo a sorpresa in stile Comolli: un profilo giovane, tecnicamente dotato e ancora fuori dai radar delle grandi aste internazionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Toth Juventus, gli occhi di Comolli sul nuovo talento del calcio ungherese: in patria lo paragonano a Calhanoglu!

