Torneranno in Ucraina in primavera | l' indiscrezione sui militari di Kim

Le forze nordcoreane che hanno partecipato alla guerra in Ucraina insieme alle truppe russe potrebbero presto tornare nel conflitto. Lo rivelano alcune indiscrezioni provenienti dalla Russia, le stesse che hanno suscitato preoccupazioni e interrogativi sul coinvolgimento della Corea del Nord nella disputa contro Kiev. Intanto, il leader Kim Jong Un ha celebrato i suoi soldati al ritorno da una missione in Russia, evidenziando l'importanza di questi ultimi per il Paese e l'alleanza con Mosca. Ecco che cosa sappiamo. Un ritorno sul fronte ucraino?. Le truppe nordcoreane, in particolare quelle del 528esimo Reggimento degli Ingegneri dell'Esercito del Popolo Coreano (KPA), sono state accolte con onori a Pyongyang al termine di una missione durata 120 giorni in Russia, nella regione di Kursk.

