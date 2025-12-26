Torino obiettivo centrocampista | mirino puntato in Argentin

Petrachi ha messo gli occhi sul talento dell’Huracan Non solo la difesa, con Marianucci del Napoli sempre in prima fila. Petrachi si sta muovendo anche per quanto riguarda il centrocampo e in prospettiva futura. Torino, mirino puntato su Leo Perez (Instagram) – Calciomercato.it Secondo ‘Torinogranata.it’, nel mirino del Ds c’è Leo Perez dell’ Huracan. L’argentino classe 2004 si è messo in grande mostra negli ultimi mesi, tanto che per lui si sono fatti avanti altri club europei come sudamericani, su tutti il Palmeiras. Alto un metro e ottantasei, Perez è un centrocampista molto intelligente dal punto di vista tattico. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Torino, obiettivo centrocampista: mirino puntato in Argentin Leggi anche: Nadia Battocletti vince la 10 km della Corsa dei Castelli a Trieste! Mirino puntato verso gli Europei di cross Leggi anche: Caccia al centrocampista: Mainoo e Pellegrini nel mirino La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Juve, c’è il mediano nel mirino; Federico Gatti è l’obiettivo di mercato del Milan, proposto uno scambio alla Juventus; Juventus sul mercato, Frattesi nel mirino per il centrocampo: scambio con Thuram?; Juventus, mercato di gennaio: centrocampo al centro, tre possibili rinforzi nel mirino. Calciomercato Torino, Petrachi subito attivo: triplo colpo nel mirino - Il nuovo uomo mercato del Torino Petrachi si sta subito attivando: occhio a tre possibili colpi tra difesa e centrocampo ... fantamaster.it

Il Torino con Petrachi cerca un difensore: nel mirino Carboni. E il Monza pensa a Ilkhan - Il Torino, con il nuovo ds Gianluca Petrachi, è alla ricerca di un difensore e sta sondando il mercato. tuttomercatoweb.com

Juve, mediano nel mirino, al lavoro sul mercato: obiettivi Koné, Frattesi e Schlager per centrocampo - Juventus al lavoro sul mercato: obiettivi Koné, Frattesi e Schlager per centrocampo Uno dei nomi più caldi nel mirino della Vecchia ... tuttojuve.com

Torino, nuovo obiettivo di mercato #24dicembre bmbr.cc/ohbe54e x.com

