Torino Claudio Pogliano travolto e ucciso da un’auto pirata dopo la messa di Natale | ragazza di 21 anni si costituisce
Una ragazza di 21 anni di Volpiano, in provincia di Torino, si è presentata spontaneamente ai carabinieri dichiarando di essere la persona alla guida dell’auto che ha travolto e ucciso un uomo di 75 anni a Leini (Torino) nella notte di Natale, senza fermarsi a prestare soccorso. La vittima si chiamava Claudio Pogliano e stava rientrando dopo aver partecipato alla messa in chiesa del 25 dicembre. La ragazza dovrà rispondere dell’accusa di omicidio stradale. Il tragico incidente stradale è avvenuto sulle strisce pedonali della rotonda tra via Lombardore e via Coppi di Volpiano di Leini. L’anziano è stato trascinato per oltre venti metri ed è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Open.online
