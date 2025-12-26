Torino Claudio Pogliano travolto e ucciso da un’auto pirata dopo la messa di Natale | ragazza di 21 anni si costituisce

Una ragazza di 21 anni di Volpiano, in provincia di Torino, si è presentata spontaneamente ai carabinieri dichiarando di essere la persona alla guida dell’auto che ha travolto e ucciso un uomo di 75 anni a Leini (Torino) nella notte di Natale, senza fermarsi a prestare soccorso. La vittima si chiamava Claudio Pogliano e stava rientrando dopo aver partecipato alla messa in chiesa del 25 dicembre. La ragazza dovrà rispondere dell’accusa di omicidio stradale. Il tragico incidente stradale è avvenuto sulle strisce pedonali della rotonda tra via Lombardore e via Coppi di Volpiano di Leini. L’anziano è stato trascinato per oltre venti metri ed è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Anziano travolto da un’auto dopo la messa di Natale: si costituisce una ragazza di 21 anni

Leggi anche: Torino, anziano investito e ucciso dopo messa di Natale: si costituisce pirata 21enne

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Pedone investito e trascinato da un’auto pirata a Leini: morto Claudio Pogliano; Torino, 75enne travolto e ucciso mentre torna dalla Messa di Natale a Leinì. Si cerca una Fiat Punto grigia scomparsa senza prestare soccorso; Travolto e ucciso dopo la messa di mezzanotte: caccia al pirata della strada a Leini; Anziano travolto e ucciso la notte di Natale. Si cerca il conducente.

Pensionato travolto e ucciso sulle strisce pedonali dopo la Messa di mezzanotte: la pirata della strada è una ragazza di 21 anni - L’automobilista prima è fuggita e poi si è presentata con la madre dai carabinieri. quotidiano.net