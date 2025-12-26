Torino | cede balaustra lungo il Po Ferita una donna il marito per soccorrerla finisce in acqua
I sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti questo pomeriggio intorno alle 17 in Lungo Po Antonelli a Torino per soccorrere una donna che è scivolata nella scarpata lungo il fiume. La donna, settantenne, secondo una prima ricostruzione si sarebbe appoggiata a una balaustra in legno che avrebbe ceduto. Non è finita in acqua ma nella caduta si è fratturata un braccio. Il marito che ha cercato di aiutarla, invece, è scivolato in acqua ma è stato soccorso da un passante e non ha riportato traumi. La moglie è stata portata in ospedale mentre per il marito, a quanto si apprende, non è stato necessario il trasporto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Torino, cede la balaustra vicino al fiume Po: uomo in acqua, sua moglie cade e si rompe il braccio
Leggi anche: Torino, cede la balaustra in legno vicino al fiume Po: uomo in acqua, sua moglie cade e si rompe il braccio
Torino, cede balaustra lungo il Po: ferita una donna, il marito per soccorrerla finisce in acqua.
Torino: cede balaustra lungo il Po. Ferita una donna, il marito per soccorrerla finisce in acqua - I sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti questo pomeriggio intorno alle 17 in Lungo Po Antonelli a Torino per soccorrere una donna che ... iltempo.it
Torino, cede la balaustra lungo il Po: uomo in acqua salvato da un passante, moglie ferita - Paura nel tardo pomeriggio del 26 dicembre in lungo Po Antonelli: una coppia travolta dal cedimento della struttura in legno. giornalelavoce.it
Cede balaustra lungo il Po, ferita una donna: marito finisce in acqua - Si è rotta un braccio, così, una settantenne che oggi, venerdì 26 dicembre, è stata soccorsa nel pomeriggio in Lungo Po Antonell ... msn.com
SERIE A2 | MONCALIERI CEDE NEL FINALE: TORINO VINCE UN DERBY SERRATO - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.