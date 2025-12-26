Torino | cede balaustra lungo il Po Ferita una donna il marito per soccorrerla finisce in acqua

I sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti questo pomeriggio intorno alle 17 in Lungo Po Antonelli a Torino per soccorrere una donna che è scivolata nella scarpata lungo il fiume. La donna, settantenne, secondo una prima ricostruzione si sarebbe appoggiata a una balaustra in legno che avrebbe ceduto. Non è finita in acqua ma nella caduta si è fratturata un braccio. Il marito che ha cercato di aiutarla, invece, è scivolato in acqua ma è stato soccorso da un passante e non ha riportato traumi. La moglie è stata portata in ospedale mentre per il marito, a quanto si apprende, non è stato necessario il trasporto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

