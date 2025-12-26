Torino anziano investito e ucciso dopo messa di Natale | si costituisce pirata 21enne

Si è presentata spontaneamente ai carabinieri la ragazza coinvolta nel tragico incidente avvenuto nella notte di Natale a Leini, nel Torinese, in cui ha perso la vita, Claudio Pogliano, di 75 anni travolto e ucciso sulle strisce pedonali dopo la messa di Natale, tra via Lombardore e via Coppi. La conducente, una ragazza di 21 anni, ha indicato ai carabinieri dove rintracciare l’auto usata, una Fiat Grande Punto di colore grigio intestata alla madre. Dalle indagini dei carabinieri di Leini e del nucleo radiomobile di Venaria è emerso che a bordo del veicolo erano presenti anche il fratello di 20 anni della ragazza e un’amica di 18 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

