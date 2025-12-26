Una grande vittoria quella targata Sergio Conceicao: il Milan vinse la Supercoppa Italiana della scorsa stagione. Storico il sigaro del portoghese dopo il trionfo. Ecco il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - TOP Video 2025 – La Supercoppa vinta dal Milan e il sigaro di Conceicao

Leggi anche: Conceicao ricorda: “La Supercoppa Italiana vinta con il Milan festeggiata con il sigaro? Una promessa”

Leggi anche: Conceicao: “Piansi per la Supercoppa Italiana vinta con il Milan appena arrivato”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

TOP Video 2025 – Thiaw | Ho deciso io di andare via dal Milan perché …; TOP Video 2025 – Maldini | In Italia e all’estero esiste solo il Milan; TOP Video 2025 – Milan Tonali | Tornare a Milanello sarà …; Milan Memories 2025 – Trezeguet | Ibrahimovic? Galliani perse una scommessa per colpa mia.

Del Genio analizza la Supercoppa: “Intesa straordinaria tra gli attaccanti, Napoli vicino alla perfezione” Intervenuto a Linea Calcio su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio torna ad analizzare la finale di Supercoppa vinta dal Napoli contro il Bologna, soffer - facebook.com facebook

. @CoachConceicao: "Piansi per la #SupercoppaItaliana vinta con il @acmilan appena arrivato" - #Supercoppa #EASportsFCSupercup #ACMilan #Milan #SempreMilan #Conceicao x.com