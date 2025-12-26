Tonali Juve non si placano le voci sul centrocampista della Nazionale | ma l’operazione si può concretizzare a gennaio? Ecco cosa servirebbe

Tonali Juve, il sogno di mercato richiede un sacrificio tecnico ed economico quasi impossibile per le casse bianconere. Tutti gli aggiornamenti. Il nome di Sandro Tonali continua a orbitare nell’universo dei desideri della Juventus, rappresentando quella tipologia di centrocampista totale che farebbe fare il salto di qualità definitivo alla mediana di Spalletti. Tuttavia, tra il dire e il fare c’è di mezzo un ostacolo economico che appare, ad oggi, quasi insormontabile. La dirigenza bianconera non ha mai cancellato l’ex rossonero dalla propria lista degli obiettivi, ma la realtà descritta dagli esperti di mercato impone una brusca frenata agli entusiasmi dei tifosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

